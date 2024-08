Američan Lyles olimpijski prvak v teku na 100 metrov

Noah Lyles je v Parizu osvojil svoje prvo zlato olimpijsko odličje in prvo ameriško tega leska v kraljevski atletski disciplini po zmagoslavju Justina Gatlina pred dvajsetimi leti v Atenah. Na stadionu Stade de France je dosegel svoj osebni rekord, do današnje finalne preizkušnje je znašal 9,81 sekunde.

"To je tisto, kar sem si želel," je takoj po zmagi dejal Lyles in dodal: "Za menoj je težka bitka z zelo močnimi tekmeci. Vsi so bili nabrušeni in pripravljeni na boj, a sem dokazal, da sem na atletskih stezah nad vsemi. Bil sem pravi volk med volkovi," so bile prve besede novega olimpijskega prvaka na 100 metrov iz ZDA.

Za Lylesa je to že druga kolajna na olimpijskih igrah, pred tremi leti je v deželi vzhajajočega sonca osvojil bronasto v teku na 100 metrov.