Finale 4 x 100 metrov presenetljivo brez jamajške štafete

Svetovni in olimpijski rekorderji Jamajčani so v kvalifikacijah na olimpijskih igrah v Parizu doživeli velik šok, saj se jim ni uspelo prebiti v finale moške štafete 4 x 100 metrov. Prvaki iz Londona 2012 in Ria 2016 so bili četrti v drugi skupini, ki je bila precej počasnejša od prve, tako da se niti po izidu niso uvrstili naprej.