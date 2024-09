Francoske oblasti preprečile tri napade, povezane z igrami v Parizu

Olivier Christen je razkril, da je bil eden od napadov uperjen proti " izraelskemu veleposlaništvu in drugim institucijam v Parizu ", pri čemer je dodal, da izraelski športniki niso bili neposredna tarča. Več podrobnosti ni razkril. Zaradi suma vpletenosti v tri peklenske načrte so pridržali skupno pet oseb, med njimi enega mladoletnika. Osumljenci se soočajo z obtožbami v zvezi s terorizmom in so še vedno v priporu, medtem ko se preiskava nadaljuje.

Francija je med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami vpoklicala približno 18.000 francoskih vojakov ter 35.000 policistov in varnostnega osebja. Okrepili so zračno obrambo, namestili bojna letala, jurišne helikopterje, letala za opazovanje, vojaška in policijska brezpilotna letala za nadzor neba nad Parizom in Marseillom. Preventivni ukrepi so vključevali hišne preiskave in aretacije pred začetkom OI, je dejal tožilec in dodal, da je policija in drugo varnostno osebje letos izpeljalo 936 hišnih preiskav v primerjavi s 153 lani.

Glavna grožnja ostaja "džihadistična", je dejal nacionalni protiteroristični tožilec. "Ta grožnja predstavlja približno 80 odstotkov postopkov, ki jih je odprlo tožilstvo," navaja. Po izjavi ministrstva za obrambo so francoske zračne in vesoljske sile opravile več kot 750 ur letenja v 350 misijah, v okviru operacij pa so uspešno prestregli in preprečili 90 morebitnih groženj.

Večina prestreženih zračnih plovil so bila civilna brezpilotna letala, dodali pa so, da je bilo aretiranih 85 operaterjev brezpilotnih letal. Šlo je predvsem za turiste, ki niso bili seznanjeni s prepovedmi, ki so veljale v času olimpijskih in paraolimpijskih iger, piše v izjavi za javnost.