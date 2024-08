Francoski košarkarji tretji polfinalisti olimpijskih iger

Francozi, srebrni na OI 1948, 2000 in 2020, so v dvoboju s Kanadčani, srebrnimi na OI 1936, vodili celo tekmo, na začetku drugega polčasa že za 19 točk, v zadnji četrtini se je Kanadčanom uspelo približati na pet točk zaostanka. V končnici je Evan Fournier z nekaj točkami in z metom z desetih metrov obdržal Francijo na varni razdalji za preboj v polfinale in četrtkov boj z Nemčijo.