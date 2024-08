Francoski odbojkarji na domačih tleh ubranili olimpijski naslov

Francozi so danes prikazali najboljšo predstavo na tem turnirju. Tekmeca so zlomili predvsem v zaključkih nizov po zaslugi izjemnih servisov in sprejema.

Pri Poljakih sta bila po pričakovanjih najbolj nevarna Wilfredo Leon (devet točk) in Bartosz Kurek (10 točk), toda to je bilo občutno premalo, da bi lahko aktualni evropski prvaki računali na kaj več od srebra.

Prvi niz v finalu so bolje začeli Francozi, ki so prvič povedli pri izidu 7:6. Prednost so zadržali ves prvi niz in si pri izidu 24:19 priigrali pet zaključnih žog za zmago. Izkoristili so že prvo, ki jo je uspešno zaključil Patry.

Drugi niz je bil večino časa precej izenačen, Poljaki so nekajkrat vodili za dve točki, a so Francozi po zaslugi izvrstnega servisa in igre v bloku z delnim izidom 4:0 povedli s 14:12. Poljaki so nato izvedli serijo z delnim izidom 4:1 in povedli s 16:15. Takšen rezultat je obetal izenačeno končnico niza.

Sledila je nova francoska serija z delnim izidom 5:1, ki je Francoze iz zaostanka 16:18 popeljala do vodstva z 21:19. Do konca niza so Francozi svojo igro še stopnjevali in ga po izvrstnem servisu in točki Clevenota dobili s 25:20 ter povedli z 2:0 v nizih.

Tretji niz se je začel podobno izenačeno kot prva dva, več pa so bili v prednosti Francozi. Po izenačenem izidu na 14:14, so Poljaki povedli s 16:14, kar jim je vlilo upanje, da bi lahko dobili tretji niz, a so Francozi ponovno izenačili na 17. točki. Nato se je na servisu ponovno izvrstno znašel Quentin Jouffroy, ki ga Poljaki niso mogli zaustaviti, saj je dosegel kar štiri ase in Francozom zagotovil vodstvo s 23:18.

Po uspešnem napadu Clevenota so si Francozi priigrali pet zaključnih žog za zmago, a se Poljaki niso predali. Uspešno so ubranili štiri zaključne žoge, nato pa je Leon premočno serviral, poslal žogo preko igrišča in slavje Francozov se je začelo.

Bron so osvojili Američani, ki so v petek prav tako s 3:0 v nizih premagali Italijane.