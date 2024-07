Francozi za uvod na domačih tleh strli Srbe

Srbi so se v uvodnem dvoboju na OI proti gostiteljem dokazali za zelo čvrstega tekmeca. Sredi prvega niza so z delnim izidom 5:0 (za 11:8) prevzeli pobudo in jo držali vse do konca. V naslednjih dveh nizih so Francozi zaigrali precej bolje in ju dobili s 25:17.

V četrtem so se Srbi znova prebudili, v izenačenem nizu so z delnim izidom 3:0 za vodstvo 21:19 naredili ključno razliko. A v zadnjem nizu moči več niso imeli, gostitelji, sicer aktualni olimpijski prvaki, so jih pustili pri šestih točkah, sami pa zabeležili prvo zmago na domačem olimpijskem turnirju.