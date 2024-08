Francozinja Ferrand Prevotova razred zase v olimpijskem krosu, Žakljova 30.

32-letna Francozinja je navdušila 13.000 gledalcev na hribu Colline d'Elancourt, kjer so morale tekmovalke opraviti sedem krogov po 4,4 kilometra. Ferrand Prevot je imela že po polovici preizkušnje več kot minuto prednosti pred najbližjo zasledovalko.

Za Francozinjo je bil to četrti nastop na olimpijskih igrah in prva medalja. Hkrati je bila to njena zadnja tekma v gorskem kolesarstvu, saj se bo, kot je napovedala že pred igrami, vrnila v cestno tekmovanje.

Tanja Žakelj je četrtič nastopila na olimpijskih igrah, njena vožnja pa je bila skladna s pričakovanji in realnostjo ob pogledu na nastope v svetovnem pokalu. "Bom rekla, da niti nisem imela kakšnih pričakovanj. Realno nisem sodila v krog favoritinj. Na startni listi nisem bila tako visoko, tudi startno številko sem imela 30," je za STA povedala Žakelj.

"Na preizkušnjo sem se podala z željo dati vse od sebe, maksimalno sem se potrudila in imela med dirko slabše in boljše trenutke. Predvidela sem, da bo sedem krogov veliko in da bodo tekmovalke zelo hitre. Tiha želja je bila, da bi zaključila v krogu zmagovalke. Na koncu je 30. mesto lepa uvrstitev za moje četrte olimpijske igre," je dodala 35-letnica, ki v cilj ni prišla, saj so jo tekmovalke prehitele dva kroga pred ciljem.

Gorsko kolesarstvo, olimpijski kros, ženske:

ZLATO: Pauline Ferrand Prevot (Francija)

SREBRO: Haley Batten (ZDA)

BRON: Jenny Rissveds (Švedska)