Gaber, Mačkovšek in Ferlin nared za četrtfinalni dvoboj z Norvežani

Slovenski rokometaši so v prvem delu olimpijskih iger nanizali tri zmage in v skupini A zasedli drugo mesto. Na uvodni tekmi so klonili proti Špancem, za tem ugnali Hrvate, Švede in Japonce, na zadnji tekmi pa morali priznati premoč Nemcem.

Trojica izredno pomembnih posameznikov se v slovensko reprezentanco vrača potem, ko je izpustila zadnji dvoboj skupinskega dela proti Nemčiji, Mačkovšek pa je manjkal tudi že na predhodni tekmi proti Japoncem. Izven 14-članskega kadra za obračun z Norvežani so tako ostali Nejc Cehte , Urh Kastelic in Nik Henigman .

Norvežani, ki so jih Slovenci na januarskem evropskem prvenstvu ugnali z golom razlike, so v skupini B zasedli tretje mesto. Sprva so odpravili Argentince, Francoze in Madžare, za tem pa izgubili proti Egiptu in Danski.

Četrtfinalne boje sta odprli reprezentanci Španije in Egipta, Španci pa so si po dramatičnem zaključku in podaljšku priigrali prvo polfinalno vozovnico.