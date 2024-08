Garnbret: Ne vem, kdaj sem bila še tako sproščena

"Mislim, da je bilo še vseeno težje ubraniti to olimpijsko zlato, kot ga dobiti. Kljub temu, da je bilo v Tokiu vse novo, čustva, vse dogajanje ... Ja, je bilo težko, ampak da moraš tri leta pozneje nekaj ubraniti ... pa lahko sedaj potrdim, da je težje. Trenirala sem za to, dobro sem bila pripravljena, in ja, uspelo mi je," po drugi zlati medalji na olimpijskih igrah pove Janja Garnbret .

"Ne glede na vse, dvomila nisem nikoli, ampak ja, pridejo tisti slabi trenutki ...Oziroma manjši dvomi, pomisleki bi jaz temu rekla. Kaj pa če ne bo uspelo. Vedela sem sicer, da sem 100-odstotno pripravljena, toda vedela sem tudi, da bom potrebovala kanček sreče in dober dan. Tukaj sta še prava energija in pravi odnos. In tako mi je uspelo, da sem prišla do te zlate medalje. Zares mi je vse uspelo, rekla sem si, plezaj samo tako, kot plezaš na treningu, Ne vem, kdaj sem bila še bolj sproščena," doda.