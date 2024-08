'Če mi slučajno zmanjka motiva, odprem knjigo Lindsey Vonn'

OGLAS

Janja Garnbret je trdno odločena, da bo v Parizu ubranila zlato kolajno v športnem plezanju, ki jo je osvojila ob olimpijski premieri tega športa na zadnjih igrah v Tokiu. Kot pravi, je za to naredila vse in potrebuje le kanček športne sreče. Pariz pa je zanjo posebno prizorišče, saj je tukaj leta 2016 osvojila prvi naslov svetovne prvakinje. Tokrat je prednosti več. "V Tokiu so mi bila čustva, ki sem jih doživljala, neznana. Zdaj vem, kaj lahko pričakujem. Ta izkušnja res pomaga," je ob prihodu v Pariz dejala 25-letna plezalna šampionka, vesela, da igre v Franciji potekajo brez zaščitnih mask in koronskih ukrepov.

O formi pa pravi, da ne bi mogla biti boljša. "Na treningu nisem dala le 100 odstotkov, dala sem jih 200. Počutim se dobro pripravljeno in ne bi moglo biti boljše. Tekmovati mora le prava Janja, s pravo energijo. Seveda bom potrebovala malo sreče, zvezde mi bodo morale biti naklonjene. Tudi nazadnje mi je šlo dobro. Zdaj sem pilila podrobnosti, tiste pomanjkljivosti s svetovnega pokala v Innsbrucku, in spet stopila nov korak naprej. Jaz sem svoje res opravila, seveda kolajne ni lahko ubraniti, a obžalovanja, da česa nisem naredila, pri meni ne bo."

Veliko spodbudo za torkovo tekmo Korošici pomeni zlata kolajna judoistke Andreje Leški, kar je v Tokiu doživljala s kolajnami Kristjana Čeha in Benjamina Savška. "To dodatno energijo seveda čutim tudi sama. Res pa je, da se nisem želela dotakniti njene kolajne, upam, da se bom na koncu svoje." Dodaten plus za slovenske plezalce pomeni tudi dejstvo, da je iz kombinacije olimpijske tekme odpadlo hitrostno plezanje. "Tudi iz hitrostnega plezanja sem skušala potegniti najboljše. Dalo mi je vzdržljivost in eksplozivno moč, a je super, da sem zdaj lahko trenirala le to, kar počnem vse življenje." Za spodbudo si je Janja Garnbret pred 14 dnevi še enkrat ogledala finale prvenstva 2016 v Parizu "Spraševala sem se, ali sem to res jaz. Bila sem mlada in zlezla tisto smer. Vse to da energijo. Pariz je moje mesto."