Garnbret: Ko sem prišla na oder, sem se počutila kot doma

"Danes sem se počutila zelo suvereno. Zdi se mi, da sem bila v balvanskemu delu vseeno nekoliko bolj zadržana, nekoliko bolj nervozna, ampak danes se mi pa zdi, da sem bila veliko bolj sproščena. Ko sem prišla ven na tisti oder, sem se počutila kot doma. Vse ti je bolj znano, veš točno, kakšen je občutek. Tudi smer, ko sem si jo na ogledu pogledala, sem točno vedela, kam bom šla. Ko sem plezala, ni bilo nobenih presenečenj. Tako da sem danes zares uživala in zares sem si vzela dovolj časa v smeri, ali kako naj povem. Da sem zares optimalno odplezala. Lahko pa rečem, da je bila smer sicer lažja, kot se je zdela na ogledu, oziroma tako, kot sem pričakovala. Tam do nekje 60 točk si praktično lahko počival, kjer se je dalo. Ampak potem, od 60 točk naprej, pa je bila smer dejansko težka in takšna, kot bi morala biti cela. Ampak ja, nima pomena, kljub temu, kljub vsemu, ko sem že vedela, da sem v finalu, sem nadaljevala. Perfekcionistka, kot sem, sem takoj pomislila, kaj bi lahko naredila boljše. Skratka, v soboto je nova igra, novi balvani, nova smer. V soboto bo tisto, kar šteje, v soboto bom morala biti taprava," je po četrtkovem nastopu povedala nasmejana Janja Garnbret .

Za slovensko tekmovalko so pesti stiskali vsi slovenski navijači, med njimi tudi deskar na snegu Žan Košir. Kot je poudaril, je v vlogi gledalca in navijača na igrah povsem užival. "Bilo je fantastično, biti Slovenec na tekmi, kjer je slovenska tekmovalka najboljša ... pa ne samo ona, tekmovala je tudi Mia Krampl. Ni bilo težko ostati in seveda navijati do konca," pove.