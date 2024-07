Coco Gauff: Upam, da tenis nekega dne postane pošten šport

To je povzročilo bes pri 20-letnici, ki je na otvoritvi olimpijskih iger z LeBronom Jamesom nosila ameriško zastavo. "Avt so dosodili, še preden sem udarila žogico. To je vplivalo na moj zamah. Večkrat letos se mi je že zgodilo, da sem morala biti zaradi sodniških napad na igrišču sama svoja advokatka. Menim, da bi tudi v tenisu potrebovali VAR, saj se napake po navadi dogajajo pri zelo pomembnih točkah. Običajno se po koncu tekme opravičijo, ampak takrat ti to ne pomaga več."

Gauff kljub porazu še ni zaključila z nastopi na olimpijskih igrah, saj je v igri za medalje še v ženskih dvojicah in mešanih dvojicah. Njeno pariško poglavje se torej nadaljuje, bo pa ta poraz vsekakor nekoliko vplival na njeno razpoloženje. "Do mene niso bili pošteni in upam, da tenis nekega dne postane pošten šport. Ne morem reči, da bi dobila obračun, če bi dobila tisto točko, ampak nikoli ne veš. Ponovitev točke bi lahko spremenila potek dvoboja. Kljub vsemu pa ne bom sedela in govorila, da je ena točka vplivala na rezultat, saj sem zaostajala še preden je do tega sploh prišlo," je zaključila Gauff.

Vekić je obračun mirno pripeljala do konca, v četrtfinalu pa bo igrala z zmagovalko dvoboja med Grkinjo Mario Sakkari in Ukrajinko Marto Kostjuk.