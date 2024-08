Golfski časnik Pio Babnik označil za Slovakinjo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pri tretjem udarcu na 15. luknji s parom 4 je bila slovaška profesionalka Pia Babnik v petek še tik pod mesti za medalje," so zapisali pri časniku in nadalje povzeli napako, ki jo je pri 15. luknji storila Babnikova in zaradi katere je na koncu na lestvici s četrtega zdrsnila na 13. mesto.

Prvi udarec je 20-letna Ljubljančanka poslala v vodo, ob kazni pa je zatem žogica tudi po naslednjem udarcu pristala v vodi. V luknjo jo je spravila šele z osmim udarcem za izid luknje +4. S tem je "Slovakinja" po navedbah časnika Golf Digest pokopala svoje upe za olimpijsko medaljo.

Na naslednjih dveh luknjah je sicer Babnikova dosegla par igrišča, na zadnji pa nov birdie za končni izid dneva +2. Po 54. luknjah je trenutno Ljubljančanka na 13. mestu, sedem udarcev za vodilnima, Novozelandko Lydio Ko in Švicarko Morgane Metraux.