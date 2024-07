Hrvaška v zadnjih sekundah do zmage proti Japoncem

Selektorju Dagurju Sigurdssonu je uspelo Hrvaško pripeljati na olimpijske igre, odgovoren pa je tudi za prisotnost Japoncev. Islandec je namreč pred prihodom na hrvaško klop vodil Japonsko, reprezentanco, ki je bila v skupini A prvi tekmec naših južnih sosedov.

Japonski rokometaši so doslej na olimpijskih igrah zbrali zgolj dve zmagi proti evropskim reprezentancam, proti Islandiji leta 1972 in Portugalski v Tokiu. Proti favoriziranim Hrvatom so že okušali svojo tretjo zmago. Igrali so brez pritiska, v napadu je razigrano deloval Kosuke Jasuhira, ki je na koncu dosegel 10 zadetkov.

Japonci so bili uspešni v protinapadih, do katerih so privedle številne obrambe razpoloženega vratarja Daisukeja Okamote. Slednji je v prvih 43 minutah igre, ko so si Azijci priigrali šest golov prednosti (17:23), ubranil več kot polovico strelov.