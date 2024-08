Hrvaški in srbski mediji v en glas: Sodniki so oškodovali Slovence

Slovenski vratar je ob koncu tekme ubranil sedemmetrovko Mikkelu Hansenu , varovanci Uroša Zormana pa so nato na drugi strani igrišča napadali izenačenje in podaljšek. Aleks Vlah , ki je na turnirju dosegel največ zadetkov izmed vseh (53), se je pognal v prodor po sredini, Danci so ga zaustavili s prekrškom, nato pa se je pripetilo to, o čemer debatira celotna rokometna javnost.

V polfinalnem obračunu so bili favorizirani Skandinavci praktično celoten dvoboj v vodstvu. Danci so vodili od tretje minute, prednosti pa niso izpustili do konca srečanja. Ob polčasu so vodili za pet zadetkov (15:10), toda Slovenija je bila izredno blizu izenačenja v samih izdihljajih tekme, ko se je znova razbranil sijajni Klemen Ferlin .

Slovenski rokometaši so se borili do konca, a uvrstitve v finale so se razveselili Danci

Ob tem je še dodal: "Ohlapna pravila so problem v našem športu, ampak ne želim porabljati energije za to. Lahko gledamo le naprej, pred nami je tekma za tretje mesto, nov finale. Moramo dati vse od sebe za medaljo, ki si jo zaslužimo."

Slovenski selektor je bil po odločitvi močno razburjen in besen: "Sojenje skozi celotno tekmo ni bilo na ravni polfinala, ni bilo na ravni olimpijskih iger. Sodniki so vse piskali Dancem, tudi tiste manjše odločitve so šle na njihovo stran. Ne bi rad govoril preveč o sodnikih, ampak to je dejstvo. Zato, ker rokomet ni globalen šport. Preveč je pojmov, ki se lahko preveč svobodno tolmačijo, a ključno je: kaj je prekršek, koliko traja napad, kaj je sedemmetrovka ..."

Češka sodnika Vaclav Horaček in Jiri Novotny sta po prekršku odšla na ogled videoposnetka in pričakovalo se je, da bosta dosodila sedemmetrovko za Slovenijo, saj so danski rokometaši ob posredovanju stopili v šestmetrski prostor. Toda Čeha sta šokirala s svojo odločitvijo, dosodila devetmetrovko, po kateri je čez gol sprožil Borut Mačkovšek .

"Počasen posnetek je pokazal, da je češki sodniški par Horaček-Novotny hudo oškodoval Slovence, ki so popolnoma upravičeno ponoreli na sodnika, ki sta pokazala na devetmetrovko. Med branjenjem svojega gola so danski igralci stopili v vratarjev prostor, kar je seveda sedemmetrovka. Slovenci bi tako morali imeti kazenski strel ob samem zaključku in v kolikor bi zadeli, bi se polfinale zavlekel v podaljšek," so zapisali pri najbolj branem portalu na Hrvaškem.

O tem so pisali tudi številni mediji na Hrvaškem in v Srbiji. Podobno kot večina so bili pri Sportskih novostih prepričani, da bo sledila najstrožja kazen za Slovence. Še bolj so sodniško potezo izpostavili na portalu Index.hr , kjer so že v naslovu jasno nakazali, da se ne strinjajo s sodniško odločitvijo. Njihov naslov, povezan s tekmo, se je namreč glasil: Sodniki hudo oškodovali Slovence v drami za finale .

Podobnega mnenja so bili tudi pri Net.hr, kjer so zapisali: "Sodnika sta prekršek, ki bi lahko bil sedemmetrovka, označila za devetmetrovko, ki je naši sosedi niso uspeli izkoristiti."

Pri srbskem Mozzart sportu so Dance označili za prepotentne, Slovencem pa so čestitali za dosežek in zgodovinski uspeh, ko so sploh prvič nastopili v polfinalu OI.

"Kapa dol Slovencem za to, kar so naredili do sedaj. Sploh prvič jim je uspelo priti v polfinale olimpijskih iger. Namučili so Dance, ki so se v zaključku tekme morali dobro preznojiti, da so si priborili finale. Ekipa Uroša Zormana je igrala na zgornji meji, Skandinavci pa so bili prepotentni, kar jih skorajda kaznovalo. Slovenija je imela napad za podaljšek, sodnika bi lahko dosodila sedemmetrovko in ne devetmetrovko," so zapisali.

Slovenija bo v nedeljo v tekmi za tretje mesto in bron moči merila s Španijo. Španci so v skupinskem delu premagali Slovenijo s 25:22, Slovenci pa so po tekmi poudarjali, da so premagali predvsem sami sebe.