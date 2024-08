Hrvati in Srbi zavidajo Slovencem: Igrate atomsko, vi ste prva balkanska rokometna sila

Slovenski rokometaši so v četrtfinalu olimpijskega turnirja odigrali eno najboljših tekem v reprezentančni zgodovini sploh. Veličastna predstava naših rokometašev, ki, če sedaj trezneje ocenimo razplet četrtfinala, Norvežanom niso dali prav nobenih možnosti za zmago. Slovenija je obračun kontrolirala skorajda od prve minute naprej pa vse do poslednje sirene tekme, ki se je odvila pred kar 27.000 gledalci na stadionu v Lillu. Veličastna predstava varovancev selektorja Uroša Zormana v Parizu odmeva tudi pri naših južnih sosedih.

Hrvati radi rečejo, da vedo, kako se streže v rokometu in da se upravičeno imajo za eno od najbolj rokometnih nacij v zgodovini. To potrjujejo tudi rezultati, olimpijski naslov, odličja z vseh večjih tekmovanj in tudi pred Parizom so imeli kar visoke načrte. A jih je med drugim "prizemljila" tudi Slovenija z zanesljivo zmago in Hrvati so olimpijski turnir končali že po skupinskem delu.

"Smo pa igrali v izjemno izenačeni in še kako kakovostni skupini. Kar trije udeleženci polfinala prihajajo iz naše skupine, milimeter oddaljena od boja za odličje pa je bila tudi Švedska, tako da lahko mirno rečemo, da smo bili v skupini smrti," se z zapisom v Sportskih novostih tolažijo v taboru hrvaških rokometašev, ki so še kako pozorno spremljali slovenski obračun v četrtfinalu proti Norveški.

Slovenci so na poti v polfinale v skupinskem delu ugnali tudi sosede Hrvate. FOTO: AP icon-expand

"Slovenija igra atomski rokomet. Hiter, tekoč in z glavo. V obrambi pa so Slovenci fanatični. Zdi se, da jih po igrišču nosi patriotizem, vidna je tudi odlična kemija v ekipi. Morda nimajo takšne kakovosti kot preostali trije polfinalisti, toda na varovance Uroša Zormana gre računati tudi v polfinalu," so prepričani pri Sportskih novostih, ki ob tem primerjajo svojo reprezentanco ... "Hrvaška je le še bleda senca nekdanjega rokometnega velikana, ki je na vsakem velikem tekmovanju igral za odličja. Ja, Slovenci so nas prehiteli tudi v rokometu," trezno ocenjuje Index.hr.

"Da gre Slovenija v Parizu še korak dlje," so prepričani tudi pri net.hr. "Ne bi nas presenetilo, če Slovenija na OI vzame kar zlato. Imajo fanatično reprezentanco, fantje dihajo kot eden in prav lepo jih je gledati. Navijamo za vas, Slovenija," sporočajo hrvaški mediji, ki kar malce zavidajo slovenskemu "boomu" v Parizu. "Prav lahko bi bila naša reprezentanca tam, kjer je Slovenija, toda veliko stvari nam je zmanjkalo v Parizu. Še nedavno so se Slovenci od nas učili rokometne obrti, sedaj nas pa oni šolajo," ocenjuje Index.hr.

Srbski mediji: Vi ste prva balkanska rokometna sila

Tudi južneje se o slovenskem rokometnem uspehu na OI v Parizu piše z izbranimi besedami. Kurir in Blic v en glas sporočata, da je uvrstitev Slovencev v boj za odličja več kot zaslužena, saj: "So igrali v izjemno težki skupini, v kateri so osvojili drugo mesto, pa še to po kalkulacijah v zadnjem krogu proti Nemčiji, ko je bilo očitno, da Zorman kalkulira in preračunljivost je bila upravičena," hvalijo slovensko strategijo pri Blicu.

