Isak Žvegelj si je z zmago v repasažu priboril četrtfinale

Žvegelj se je večji del tekme držal na drugem mestu, na koncu pa je prehitel vodilnega Paragvajca in se zanesljivo uvrstil v četrtfinale. Iz vsake od treh skupin sta se v nadaljevanje prebila prva dva čolna.

"Danes je štelo le to, da se prebije v četrtfinale, kar mu je suvereno uspelo. Nastop je bil več kot soliden. Morda je malo zadržano začel, zato pa je uspešno preizkusil finiš. Ampak, kot rečeno, vseeno bi bilo tudi, če bi Isak danes zasedel drugo mesto. To ne bi ničesar spremenilo. Šteje od zdaj naprej, četrtfinale bo tisti, kjer bo pomembno, kako bo nastopil," je edini današnji nastop ocenil dolgoletni trener in olimpijec Miloš Janša.

Že pred Žvegljem si je četrtfinale neposredno zagotovila Nina Kostanjšek, ki je bila tretja v sobotnih kvalifikacijah v svoji skupini. Kot je dejala po nastopu, je bilo to največ, kar je lahko dosegla v tisti skupini.

"To je bil maksimum, kar sem lahko v tej skupini dosegla. Nizozemka je svetovna prvakinja, Švicarka stalna udeleženka finalov A, tako da je bil moj cilj tretje mesto, ki sem ga tudi dosegla," je bila zadovoljna Kostanjškova.

Četrtfinalni boji v veslanju so na programu v torek.