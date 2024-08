Italijanska boksarka sporni dvoboj predala po vsega 46 sekundah

OGLAS

Imane Khalif (v rdečem) - Angela Carini (v modrem)

Boksar(ka) Imane Khelif je bil(a) diskvalificiran(a) na zadnjem ženskem svetovnem prvenstvu, ker je njegov(njen) DNK test pokazal prisotnost XY kromosoma, ki je značilen za moško populacijo. Kljub vsemu je boksar(ka) dobil(a) zeleno luč za nastop na olimpijskih igrah. Tekmica v osmini finala je bila Italijanka Angela Carini, ki je, po prvem pravem prejetem močnem udarcu borbo predala s solzami v očeh in ob razglasitvi ponavljala: "To ni pošteno, to ni pošteno."

Italijanska tekmovalka ni bila načeta od udarca, bila je sposobna nadaljevati borbo, za katero so jo mnogi že pred vstopom v ring opozarjali, da naj niti ne poskuša, saj je prenevarno. Po vsega 46 sekundah dvoboja je tudi sama ugotovila, da nima smisla nadaljevati, saj bi lahko ob tem tvegala tudi kakšno hujšo poškodbo. Dejstvo je, da je Khelif prejel(a) suspenz Mednarodne boksarske zveze (IBA) in ni smel(a) tekmovati na lanskem svetovnem prvenstvu za ženske. Umar Kremlev, predsednik IBA, je povedal, da so testi pokazali, da ima Alžirec(Alžirka) XY kromosom – moški kromosom. Toda odločitev glede olimpijskih iger je pripadla Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK), kjer so odločili, da Khelif izpolnjuje vse kriterije za boj v ženski konkurenci. Carini, ki je za (zelo kratko) uresničitev svojih olimpijskih sanj več let garala na treningih, je med drugim s svojo potezo želela poslati tudi jasno sporočilo vsem odgovornim za ta škandal. "Še nikoli nisem prejela tako močnega udarca. Na MOK-u je, da presodi," pravi italijanska boksarka.

Angela Carini

25-letna Italijanka je po dvoboju, če temu sploh lahko tako rečemo, sredi ringa padla na kolena in v jok. Njena požrtvovalnost, njene sanje so izpuhtele v 46 sekundah proti nasprotniku (nasprotnici), ki skoraj zagotovo ne bi smel(a) tekmovati. Oglasile so se tudi številne športnice iz sveta borilnih športov: "Moški se v boksu na olimpijskih igrah borijo proti ženskam. Tega vsekakor ne podpiram! To je tako srce parajoče za ženske, ki jim moški uničijo sanje. Žalostno!," je zapisala Claressa Shields, večkratna svetovna boksarska prvakinja v različnih kategorijah.

