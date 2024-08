Janc: Ko smo taki, vemo, da nas niti najboljše reprezentance ne morejo ustaviti

OGLAS

Uroš Zorman FOTO: AP icon-expand

Slovenska obramba je podobno kot v Parizu tudi v 230 km oddaljenem Lillu delovala sijajno. To je bil ključ do zmage, so poudarjali reprezentanti na čelu s selektorjem Urošem Zormanom. "Vedno je lahko boljše, a danes smo odigrali fantastično tekmo. Ne spomnim se, kdaj smo nazadnje tako nadzorovali tekmeca, kot smo to naredili proti Norvežanom."

Dodal je, da so od prve do zadnje minute držali vse vajeti igre v svojih rokah. "Moji varovanci so bili vseskozi osredotočeni, zbrani, bojeviti in srčni, pokazali so pravi karakter. Mojim fantom lahko le čestitam za izjemno predstavo, a ne samo za četrtfinalno zmago, skozi celoten turnir so bile njihove predstave na visoki ravni," je dodal 44-letni Ljubljančan.

Najboljša strelca sta bila znova Aleks Vlah (11 golov) in Blaž Janc (9). Ponosna sta bila na zgodovinski dosežek in igro celotne reprezentance, ki tu in tam izvrže tudi kakšnega posameznika. "To je ta energija, želja, volja in enostavno takoj, ko smo taki, vemo, da nas niti najboljše reprezentance ne morejo ustaviti. Večkrat se je v športu pokazalo, da ne zmagujejo posamezniki oziroma zvezde, najboljše reprezentance na papirju, temveč ekipni duh, ki ga imamo," je dejal Janc.

"To je nora predstava, že skozi celoten turnir kažemo borbenost, povezanost in verjamem, da bomo v tej smeri nadaljevali," je še dodal član Barcelone, s katero je bil zmagovalec te sezone lige prvakov. V finalu je proti rojaku izgubil Vlah kot član Aalborga. Na OI sta sijajno združila moči in igrata ključno vlogo v slovenskem napadu. "Nekaj neverjetnega smo naredili danes. Zapisani smo v zgodovino, saj smo se uvrstili v polfinale olimpijskih iger. Ni še konec, še dve tekmi nam preostaneta," je na boje za kolajne spomnil Vlah, zdaj drugi strelec olimpijskega turnirja s 46 goli.

Blaž Janc FOTO: Profimedia icon-expand