Janc: Med četrtim in desetim mestom ni velike razlike

"Malo je grenkega priokusa, manjka kolajna okoli vratu. Vseeno sem po prespani noči izjemno ponosen na ta rezultat. Danes sem šel v Celju na kavo in ljudje so me ustavljali, čestitali. Tega občutka nismo najbolj občutili na samih igrah, ampak ko vidiš, da so ljudje ponosni na nas tudi po četrtem mestu brez medalje, vidiš, da smo naredili nekaj izjemnega. Mislim, da je to vrhunski rezultat," je povedal Blaž Janc .

Sedemindvajsetletnik je bil izbran tudi v idealno postavo olimpijskega turnirja: "Imel sem scenarij, da bomo osvojili medaljo in da bom lahko rekel, da je to največji uspeh v moji karieri. Po drugi strani lahko rečem, da je to zagotovo najtežji poraz in verjetno bo tako tudi ostalo, saj smo igrali za medaljo na olimpijskih igrah. Težko je tja sploh priti, kaj šele boriti se za medaljo, a dali smo svoj maksimum in nimamo si kaj očitati. Z malce sreče bi lahko imeli tudi medaljo."

"Na koncu med četrtim in desetim mestom ni velike razlike, niti četrto niti deseto mesto ne prinaša medalje. Grenek priokus ostaja, vseeno pa je to največji dosežek v zgodovini rokometa. Na kar sem pa najbolj ponosen pa je to, da smo spet združili Slovenijo in dokazali, da je šport tisti, ki združuje Slovenijo. Hvala vsem za podporo in vsekakor bomo nadaljevali v tej smeri," je zaključil Janc.