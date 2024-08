V plezanju ji ni para: Osemkrat zlata na SP, štirikrat na EP, dvakrat na OI

OGLAS

Janja Garnbret je drugič v karieri olimpijska prvakinja. icon-picture-layer-2 1 / 4

Kolajna Janje Garnbret je deseta zlata in 31. za Slovenijo na poletnih olimpijskih igrah po letu 1991. Na velikih tekmovanjih je Korošica osvojila že 12 kolajn. S svetovnih prvenstev ima deset odličij, od tega osem zlatih. V svoji zbirki pa bo od danes imela tudi dve najžlahtnejši zlati olimpijski medalji. Čeprav je letos dopolnila komaj 25 let, je v športu osvojila že vse, kar je lahko. Na njenem seznamu dosežkov so štirje naslovi skupne zmagovalke svetovnega pokala športnih plezalk, naslov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v balvanih in pet naslovov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v težavnosti. Z evropskih prvenstev ima šest kolajn, od tega štiri zlate.

Pot do drugega olimpijskega zlata ni bila lahka. Tekmovalke so v boju za kolajne čakali najprej štirje balvanski izzivi. Slovenka je bila najboljša, a ni bila tako prepričljiva, kot je bila pred tem v polfinalu. Največ težav je imela v zadnjem, četrtem balvanu, v katerem je poskusila vse, kar je lahko, a vrha izziva ni zadržala.

Vsem finalistkam je zadnji balvanski izziv predstavljal zelo težko uganko. Slovenska tekmovalka je v dodatnih poskusih le prišla do zgornje cone, nato se je podala še v boj za vrh. Med poskusom, da bi zadržala vrh balvana, jo je nenadzorovano odneslo in sledil je trd pristanek na blazinah. Že pred tem je bilo videti, da je pri enem izmed poskusov zelo trpel sredinec na levi roki, ki se ji je zataknil med oprimkoma. Po koncu runde je bila vidno pretresena in se je držala za prst.

Janja Garnbret slavi drugo zlato olimpijsko medaljo icon-picture-layer-2 1 / 5

Finala še ni bilo konec. Sledila je še težavnost. Na ogledu po krajšem premoru med rundama je bila že bolj sproščena. S prstom na videz ni bilo težav. Slovenka je šla v smer kot zadnja. Plezala je preudarno, ni hitela, premagala je vse pasti, vrha smeri ni osvojila, a je njen dosežek zadoščal za pariško zlato. Ko se je spustila s stene, so jo zajela čustva, planila je v jok ter objem s trenerjem Romanom Krajnikom. Težave v zadnjem balvanu so bile pozabljene. Njen seštevek po finalu je znašal 168,5 točke od 200 možnih, kot prva na balvanih in tretja v težavnosti. Američanka Brooke Raboutou (156 točk) je osvojila srebro, Avstrijka Jessica Pilz (147,4 točke) pa bron.

V Kopru bo lovila rekord Garnbretova si je kvoto za igre v Parizu prislužila lani avgusta z zmago v olimpijski kombinaciji na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici. Olimpijskim igram je podredila naslednjih 12 mesecev priprav. Letos je pred Parizom nastopila na štirih tekmah svetovnega pokala in na vseh štirih tudi zmagala. Je zelo zanesljiva tekmovalka. V svetovnem pokalu je nastopila na 72 tekmah, od tega se je 69-krat prebila v finale, 65-krat pa je bila na stopničkah. Po OI jo drugi vikend septembra čaka nastop na domači tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kopru, kjer bo lovila rekordno 46. zmago. Drugič v zgodovini so se športne plezalke borile za olimpijska odličja v kombinaciji športnega plezanja. V Tokiu pred tremi leti so se merile v hitrosti, balvanih in težavnosti. Hitrost je v Parizu pridobila samostojni status. Garnbretova je v Tokiu postala prva olimpijska prvakinja v kombinaciji treh disciplin, zdaj pa je tudi olimpijska šampionka v kombinaciji balvani in težavnost.

Pričakovati je spremembe tekmovalnega formata za igre leta 2028 v Los Angelesu, ko bi se za odličja merili v vseh treh samostojnih disciplinah – težavnosti, balvanih in hitrosti.