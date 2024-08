Janja Garnbret v šampionskem slogu opravila z vsemi štirimi balvani

Za zadnji balvan je potrebovala več poskusov, a na koncu le splezala povsem do vrha ter je edina med 20 tekmovalkami zmogla vse štiri balvane. Med tekmovalkami, ki so se merile v polfinalu na balvanih, je nastopila tudi Mia Krampl. Golničanka je po štirih balvanih osvojila 28,4 točke. Vrhu smeri je bila še najbližje na drugem in tretjem balvanu, ko je prišla do druge cone, na prvem in četrtem se je borila za prvo cono.

Na drugem mestu je pristala domača favoritka Oriana Bertone (84,5 točke), tretja je Američanka Brooke Raboutou (83,7 točke). Moški so balvanski polfinale kombinacije opravili v ponedeljek. Med 20 nastopajočimi je bil tudi Luka Potočar, ki je na olimpijskem debiju v prvi tekmovalni rundi dosegel 17. mesto. Osem finalistov, ki se bodo v petek merili za komplet odličij, bo znanih v sredo po težavnostni preizkušnji polfinala.