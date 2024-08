Janja in Brooke bitko bijeta s steno, ne med seboj

"Ne vem, če sva si kadarkoli prej to ubesedili, ampak najina skrita želja je bila, da bi bili skupaj na stopničkah v Parizu. To sva si rekli, ko sva se objemali, " je po sinočnjem slavnostnem sprejemu v Slovenski hiši za 24ur.com priznala olimpijska prvakinja Janja Garnbret , ko smo jo povprašali o velikem prijateljstvu s tekmovalko ameriško-francoskih korenin.

Malokdo pa ve, da je bila plezalka, ki nastopa za ZDA, letos tudi v Sloveniji: " Hotela je priti k meni trenirat, da bi bila karseda najbolje pripravljena na te kvalifikacijske tekme v Šanghaju in Budimpešti," nam je včeraj pojasnila Garnbretova, ko se je veselila zlata zase in srebra za prijateljico.

"Z Brooke sva res dobri prijateljici, ne samo na tekmah, tudi zunaj njih. Nekako sodiva skupaj z mentaliteto življenja in načinom, kako razmišljava o treningu, kako gledava na vse skupaj, na ves proces," nam je je razložila. "Z njo se odlično počutim, res je prijetna, med nama ni ljubosumja ali zavistnosti, ampak vlada pozitivna energija, pozitivna konkurenca, druga drugo vlečeva naprej, " je veselo povedala.

Raboutoujeva je v Slovenijo prišla marca, njuno druženje pa so takrat ovekovečili tudi pri Slovenski turistični organizaciji (STO).

Pri nas je sicer že bila, Ljubljane pa še nikoli ni obiskala. Tako sta se večkrat podali na sprehod ob Ljubljanici, ker sta obe ljubiteljici kave, ji je gostiteljica razkazala nekaj svojih najljubših kavarn in pražarnic kave. Gostji je bilo všeč tudi zgodovinsko središče prestolnice. Sploh ni treba v muzej, da bi začutil kulturni utrip, se je navduševala.

Obisk je bil sicer popolnoma posvečen treningu, večino časa sta preživeli v telovadnici in v steni. Raboutoujeva je s seboj pripeljala tudi svojega trenerja, tako da je nastal nekakšen hibridni trening, ki je bil na koncu za obe zabaven, saj so trenutki, ki jih na treningu lahko doživiš le, če treniraš skupaj, je opisala Garnbretova.

Dekleti sta se sicer prvič srečali na svetovnem mladinskem prvenstvu leta 2015 in se ujeli takoj, ko sta se spoznali. Ideja o skupnem treningu je vzklila po lanskem svetovnem prvenstvu v Bernu, kjer je naša plezalka svojo košarico napolnila s tremi medaljami, z zmago v kombinaciji pa si zagotovila tudi vstopnico za olimpijske igre. Raboutoujevi pa so se stopničke, ki so vodile v Pariz, za las izmuznile. Takrat sta jokali obe. Morala se je pripraviti na olimpijsko kvalifikacijsko serijo IFSC v upanju, da bo dobila eno od zadnjih vstopnic za Pariz.

To ji je nazadnje torej tudi uspelo in veliki prijateljici sta tako včeraj spet zajokali skupaj, a tokrat od sreče.