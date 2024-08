Japonci do ekipnega zlata v športni gimnastiki

Zmagovalci v postavi Daiki Hashimoto, Kazuma Kaya, Shinnosuke Oka, Takaaki Sugino in Wataru Tanigaw so zbrali 259,594 točke. Kitajci Yang Liu, Weide Su, Ruoteng Xiao, Boheng Zhang in Jingyuan Zou so sledili s 259,062 točke, ameriški ekipi v zasedbi Asher Hong, Paul Juda, Brody Malone, Stephen Nedoroscik in Frederick Richard so jih sodniki dosodili 257,793. Pred tem so Japonci naziv ekipnih prvakov nazadnje osvojili leta 2016 v Rio.

Kitajci so veljali za favorite, potem ko so vodili v kvalifikacijah in se jim je nasmihal prvi naziv olimpijskih prvakov po letu 2012.

Prva rotacija je nakazovala na hud boj za zlato medaljo, saj bili Kitajci in Japonci v uvodnih dvobojih skorajda izenačeni. V drugi rotaciji je imela Japonska nekaj smole, ko je Hashimoto, aktualni svetovni in olimpijski prvak v mnogoboju, zdrsnil s konja z ročaji, Kitajci pa so prevzeli vodstvo.