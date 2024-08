Je tako nemogoče držati skupaj?

Olimpijske igre niso dogodek primerljiv s svetovnim prvenstvom, kaj šele z evropskim. Stres, ki ga doživljajo potniki na tekmovanje je nepredstavljiv, želja po vrhunskem rezultatu je še toliko večja. Številni papirnati favoriti pogorijo že prvi tekmovalni dan, branilci naslovov, evropski prvaki, svetovni prvaki se zlomijo pod pritiskom, ostanejo brez medalje, ki so jo načrtovali, naslednji dan se za nameček še zavejo, da je morda bila to njihova zadnja priložnost v karieri za kaj takšnega.

“Zaradi vseh negativnih komentarjev in sporočil se začasno odjavljam z vseh družbenih medijev. Dosegljiva sem samo na telefonsko številko,” je v zgodbi na Instagramu zapisala 24-letna tekmovalka.

Judoistko Kajo Kajzer zelo dobro razumem. Je ne poznam, le vem, da je bila v Tokiu na pragu zmagovalnega odra, zasedla 5. mesto in po pričevanju stratega, ki ga neskončno cenim kot strokovnjaka in osebo, tako zelo osredotočena na delo, ko jo je videl v fitnesu, da je natanko vedela, kaj želi. " Prispela sem z visokimi cilji, " je govorila v naš mikrofon. Kako ne, ko pa je bogatejša za olimpijsko izkušnjo iz Japonske, skupaj s trenerjem je vedela, kaj ji je narediti, da bi naredila odločilni korak. Da bi, kot njena sostanovalka v olimpijski vasi Andreja Leški , stopila na največji oder, dočakala nagrado (medaljo) za trud in odrekanje od prvega dne, ko je stopila na tatami. Ali je naredila vse pravilno, ali je ekipa okoli nje naredila vse pravilno? Vprašanj je več kot odgovorov, kar smo videli je, da se je simpatična Ljubljančanka po porazu v uvodnem krogu kategorije do 57 kilogramov zlomila. Na družbenih omrežjih pustila zapis, ki nas mora skrbeti.

Jasno je, življenje so zmage in porazi. Razlikujejo se med sabo. Ko nekdo navduši z 2. mestom, je to nekaj izjemnega za Slovenijo, ko drugi Slovenec na največji sceni zasede 2. mesto, pogosto slišimo: "Samo drugi je bil!" Govorimo o slovenskem športu, nečemu kar povezuje in združuje, nečem kar nam je v zgodovini prineslo ogromno lepega. In Slovenijo uvrstilo med največje. Zato spoštujmo, kar imamo ...