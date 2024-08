Jekaterina Vedenejeva v mnogoboju do šestega mesta na OI

Potem ko je Jekaterina Vedenejeva igre v Tokiu končala na 16. mestu, je v Parizu pokazala boljše predstave in se s šestim dosežkom kvalifikacij uvrstila v današnji boj za kolajne najboljše deseterice.

Pri 30 letih daleč najbolj izkušena ritmičarka je danes svoj drugi olimpijski nastop, prvi finalni, v celoti opravila brez večjih napak, dobri nastopi so ji prinesli končno šesto mesto. Po uspešno opravljenem programu sta tako Vedenejeva kot njena ruska trenerka Jelena Drožanova potočili nekaj solz sreče.

"Solz po koncu olimpijskega nastopa nisem mogla zadržati. Olimpijske igre so posebno tekmovanje, le enkrat na štiri leta, gre za zelo naporno tekmovanje, tako psihično kot fizično. Vesela sem, da sem zdržala," je po nastopih povedala Rusinja, ki od leta 2018 na velikih tekmah uspešno zastopa slovenske barve.

"Dosegla sem odličen rezultat. Tako zame kot za slovensko ritmično gimnastiko. Tako dobrega mesta res nisem pričakovala. Že četrtkova uvrstitev v finale najboljše deseterice je bila zame velika zmaga, današnje šesto mesto pa še večja zmaga za nas," se je vrhunskega dosežka veselila Katja, kot jo kličejo gimnastični prijatelji, in dodala, da je danes res dala vse od sebe.

"To je bil moj maksimum, jaz sem v svojih nastopih dala vse od sebe. Z žogo sem sicer naredila manjšo napako, ki pa ni vplivala na končni razplet," je še povedala in poudarila, da še ne more reči, ali so bile to zanjo zadnje olimpijske igre ali ne.