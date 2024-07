Jorgić med 16 najboljših v Parizu!

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v drugem krogu olimpijskega turnirja premagal Britanca Liama Pitchforda s 4:2 (9, 7, -9, 6, -5, 6). Dvoboj tretjega kroga Hrastničana čaka že popoldne, ko bo njegov tekmec Tajvanec Lin Yun-Ju. Trenutno 18. igralec svetovne lestvice je v prvem krogu premagal Singapurca Izaaca Queeka s 4:2 v nizih, v drugem pa je naletel na starega znanca z OI v Tokiu pred tremi leti.

S Pitchfordom, zdaj 41. igralcem sveta, se je takrat pomeril v tretjem krogu in ga premagal s 4:2 v nizih na poti do kasnejšega četrtfinala in velikega uspeha za slovenski namizni tenis. Dopoldne je v pariški Areni 4 Hrastničan obračun začel še malce zaspano in takoj zaostal z 1:5. Hitro se je zbral in nato tudi povedel. Z vse boljšo igro je prišel do dveh žogic za prvi niz in drugo tudi izkoristil.

Drugi niz je bil po udarnem začetku Jorgića in vodstvu s 5:0 bolj ali manj formalnost. Do konca niza je zanesljivo ohranil štiri točke naskoka (11:7). Hrastničan je tudi v prvem delu tretjega niza prevladoval, povedel s 5:2, nato tudi s 7:3, a se je nato 31-letnik iz Chesterfielda vrnil in prišel do prednosti dveh točk (9:7). Po Jorgićevem izenačenju je Britanec povezal dve točki in znižal na 1:2 v nizih.

Tudi v četrtem je Jorgić začel bolje, prav tako povedel s 7:3, a tokrat za razliko od prejšnjega dela igre pet let starejšemu Britancu ni dopustil, da bi se vrnil in vzel še drugi niz. V petem je nato Pitchford zaigral bolje in zadržal pobudo tudi v nadaljevanju. Niz je prepričljivo dobil z 11:5.