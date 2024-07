Maščevanje ni uspelo, Lin boljši od Jorgića

Obračun je sicer boljše otvoril Jorgić, vodil je že s 4:1, a je njegov nasprotnik hitro odgovoril in s štirimi zaporednimi točkami izid povedel s 5:4. Nadaljevanje prvega niza je bilo zelo izenačeno, v zaključku pa je Lin povedel z 10:9 in izkoristil prvo zaključno žogo za osvojitev niza.

V drugem nizu je 26-letni Hrastničan vodil že s 5:2, toda tudi tokrat je peti nosilec uspel izenačiti. Slovenski as je še dvakrat prišel do prednosti dveh točk, a je Tajvanec izid prav tolikokrat poravnal, na sedem in na devet. Nato pa je prevzel pobudo z 12:10 in Lin je dobil tudi drugi niz.

Tretji niz je bolje začel Tajvanec, ki je hitro povedel s 5:2. Tokrat je bil Slovenec tisti, ki je vrnil udarec in izenačil na 6:6, a Lin je bil v zaključku niza znova boljši in niz dobil z 11:7.

V četrtem nizu je Jorgić sprva še uspel držati stik z nasprotnikom, po izenačenju na 6:6 pa je trenutno osmi igralec sveta prestavil v prestavo višje in tudi četrti niz dobil z 11:7.