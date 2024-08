Kako je dež 'pogasil' olimpijski ogenj

Balonski kotel z olimpijskim ognjem je pravi mali hit v Parizu. Tako za vse Parižane kot tiste, ki so se v mesto zgrnili predvsem zaradi letošnjih poletnih olimpijskih iger. Je prvi takšen v zgodovini, ki namesto fosilnih goriv uporablja LED-tehnologijo in nekakšno meglico oziroma vodo in električno svetlobo. Ognjeni obroč tako dejansko ne gori, je iluzija, sestavljena iz oblakov megle in žarkov svetlobe. Če smo bili vajeni iz prejšnjih olimpijskih iger pravega ognja, pa so tudi tukaj Parižani stopili še korak naprej. In nastala je zares izjemna stvar.

Mathieu Lehanneur, ki je ustvaril olimpijski kotel, je pred dnevi povedal, da je bil njegov cilj ustvariti nekaj, kar bi bilo čim bolj odprto, vidno in dih jemajoče. "Zamisel o ustvarjanju balona, ki bi lahko letel od tal do vrha, med samim dnevom in nočjo, bi lahko bila dobra ideja," je pred časom dejal v intervjuju za NPR's Morning Edition.

Balon torej čez dan miruje, nato pa se vsako noč nad vrtovi Tuileries dvigne v pariško nebo, gre v zrak 60 metrov visoko in ostane tam do nekje druge ure ponoči. Mesto "izstrelitve" je blizu vhoda v stekleno piramido muzeja Louvre. Razglednih točk v okolici je veliko, najbolj iznajdljivi pa si poiščejo kakšno višjo točko in vse skupaj opazujejo tudi z višine. Iskanje najlepših točk za opazovanje pa je tudi tekmovalno. Največ ljudi pa si razumljivo svoje mesto najde čisto blizu.