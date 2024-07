Kakšni so cilji slovenske olimpijske odprave?

Slovenski olimpijci so večkrat poudarili, da se v Pariz niso odpravili turistično, temveč v iskanju dobrih rezultatov. Glede na to, da je letošnja slovenska olimpijska odprava z 90 potniki najštevilčnejša doslej, se poraja vprašanje, ali lahko naši športniki presežejo pet medalj, ki so jih prinesli z olimpijskih iger v Riu in Tokiu.