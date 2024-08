Kanadčani do olimpijskega zlata v štafeti 4 x 100 metrov

Branilka naslova Italija, z nekdanjim olimpijskim zmagovalcem na 100 metrov Marcellom Jacobsom v drugi predaji, je končala kot četrta (37,68). Štafeta ZDA, v kateri zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus ni nastopil dobitnik zlate olimpijske medalje na 100 metrov Noah Lyles, je bila diskvalificirana.

Sprva so ZDA v cilj prišle sedme (37,89), pozneje pa so objavili napako v predaji. Christian Coleman je namreč v prvi predaji Kennyju Bednareku, ki je moral skoraj obstati, da je prijel palico, prešel črto, predvideno za predajo. Kyree King in Fred Kerley sta nato v naslednjih predajah tekla zaman, a tudi brez prestopa v prvi predaji ne bi mogla nadoknaditi zaostanka. ZDA so tako v tej štafeti brez medalje vse od srebra pred 20 leti v Atenah.