Kateri olimpijski šport je najnevarnejši?

Mednarodni olimpijski komite je na poletnih igrah v Pekingu 2008 prvič uvedel sistem nadzora poškodb v športih. Statistiko, ki vključuje tudi podatke iz iger v Tokiu 2020, so raziskovalci sedaj predstavili v reviji British Journal of Sports Medicine in določili športe z največjimi dejavniki tveganja.

Ugotovili so, da se je kot najnevarnejši olimpijski šport izkazal BMX s 34,38-odstotnim deležem poškodb. Na igrah v Riu de Janeiru 2016 se je poškodovalo kar 37,5 odstotka športnikov, ki so tekmovali v tej disciplini. Letos sta del olimpijskega programa dve tekmovanji: BMC-dirka in BMX-park, ki je sploh prvič na olimpijskih igrah. Sledi taekwondo – borilni šport poln udarcev in brc, pri katerem se je poškodovalo skoraj 30 odstotkov športnikov.

Med ekipnimi športi je najnevarnejši nogomet. Poškodbe je doživelo več kot 27 odstotkov od 1508 nogometašev. Sledi mu rokomet s povprečno 17,98 odstotka poškodovanimi.