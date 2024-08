Kauzer in Savšek v repasaž kajakaškega krosa

Danes je Kauzer tekmoval v osmi skupini, njegovi tekmeci so bili Nemec Noah Hegge, Slovak Jakub Grigar in Britanec Adam Burgess. Kauzer je bil tretji, pred njim sta si neposredno napredovanje priveslala Hegge in Griger.

Savšek pa je nastopil v deveti skupini, nasprotniki pa so bili Poljak Mateusz Polaczyk, Avstralec Timothy Anderson in Tajvanec Šao-Hsuan Vu. Po napaki pri drugi oviri je bil Slovenec zadnji, prvi in drugi pa Anderson in Polaczyk.

Slovenca zdaj čakata vožnji v repasažu, ta se bo začel ob 18.45. Savšek bo imel v drugi skupini za tekmeca Maročana Mathisa Soudija in Poljaka Gregorza Hedwiga, Kauzer pa v peti skupini Avstralca Tristana Carterja, Nizozemca Jorisa Ottna in Andyja Barata s Komorov.

V osmino finala so se že neposredno uvrstili vsi prvo- in drugouvrščeni v današnjih vožnjah, vozovnice pa bodo dobili še vsi prvi in drugi v petih skupinah repasaža.