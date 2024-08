Kauzer: Moja hči obožuje veslanje, vendar bi raje videl, da bi izbrala balet

Štiridesetletni Peter Kauzer , peti na svetovni lestvici, je sprva čestital prejemnikom medalj, nato pa razočaranje in jezo usmeril v sodnico in odločevalce v kajakaškem športu.

Kot je sklenil, se je njegova olimpijska pot tako končala na najslabši možni način. S tem je obudil ugibanja, ali bo nastopil v današnjih kvalifikacijah v kajakaškem krosu. Po polfinalu so bili razočarani tudi v slovenskem taboru. Direktor Kajakaške zveze Andrej Jelenc je sodniško odločitev ocenil za sporno. "Mislim, da Peter v nobenem primeru ni bil v položaju, da bi lahko dobil 50 sekund pribitka ... Verjetno bi lahko še kakšen tekmovalec dobil tako kazen, če bi sodili tako strogo vsem, kot so Petru," je dejal.

"Rad imam ta šport in žal mi je, da ga nekateri ljudje na položajih uničujejo," je bil neposreden Kauzer, ki je dejal, da je sam pripravljen priznati svoje napake, a da so nekateri preveč ponosni, ignorantski in arogantni, da bi storili enako. "Moja hči obožuje veslanje, vendar bi raje videl, da bi izbrala balet," je še razočarano zapisal osvajalec srebra v kajaku v slalomu na mirnih vodah na OI leta 2016.

Ob tem je zanikal, da bi šlo za kakšno osebno zamero proti Kauzerju. "Mislim, da nimajo nič proti njemu, le sojenje je človeška odločitev in kriterij ni bil enak za vse. Sem pa razočaran nad sodniško ekipo pri odločitvah. Išče se napake, da se kaznuje, bi pa morali pustiti, da tekma teče in soditi očitne dotike ter tako tudi zgrešena vratca," je za slovenske novinarje ocenil Jelenc.

O tem, da je bil to mogoče zadnji olimpijski nastop Kauzerja, pa je menil, da mora Kauzer najprej prespati to tekmo. "Vem, da je zelo razočaran nad tem, kar se je zgodilo, kot smo tudi ostali člani ekipe. V karieri se mu je to zgodilo že večkrat. Bo pa prej ali slej napočil konec njegove kariere, mogoče se bo sedaj, po tem razpletu, to zgodilo še prej kot bi se sicer."