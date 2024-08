Kauzer po kazenskem pribitku brez finala

40-letni Peter Kauzer je bil sicer vse do zadnjega zelo konkurenčen, po prihodu v cilj je za dobro sekundo zaostal za takrat vodilnim Avstrijcem Felixom Oschmautzem in bi si lahko brez kazni obetal uvrstitev v finale. Toda sodniki so presodili, da ni pravilno izpeljal enih izmed protitočnih vrat, in mu prisodili 50-sekundni pribitek. Tekmovanje je tako namesto na 7. zaključil na 18. mestu in ostal brez finala.