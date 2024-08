Kdo je najmlajši dobitnik kolajne v zgodovini olimpijskih iger?

OGLAS

Ženg Haohao

Ženg Haohao je po tem, ko se je s svojo rolko spustila v park, postala najmlajša udeleženka letošnjih olimpijskih iger. 11-letnica je hkrati postala najmlajša tekmovalka v zgodovini Kitajske, rodila pa se je dan pred zaključkom olimpijskih iger v Londonu leta 2012. V enaki disciplini med moško konkurenco tekmuje kar 40 let starejši legendarni Andy Macdonald, ki od septembra 2013 drži rekord za največ medalj na slovitih X Games v rolkanju. Slednji pa še zdaleč ni najstarejši tekmovalec na letošnjih olimpijskih igrah. Ta naziv pripada španskemu dresurnemu jahaču Juanu Antoniu Jimenezu, ki je maja dopolnil 65 let.

Juan Antonio Jimenez

Kdo je najmlajši dobitnik kolajne? Rekord za najmlajšega tekmovalca na olimpijskih igrah in hkrati za najmlajšega dobitnika medalje je bil postavljen leta 1896 na prvih modernih olimpijskih igrah. V grških Atenah je domačin Dimitrios Loundras osvojil bron v ekipni tekmi na bradlji. Ko so mu okrog vratu obesili medaljo, je štel 10 let in 218 dni. Grk se je ob tem zapisal v zgodovino kot edini človek, ki je sodeloval na prvih modernih olimpijskih igrah ter služil v prvi in drugi svetovni vojni. Kaj pa najstarejši? Naziv najstarejšega tekmovalca, najstarejšega dobitnika kolajne in najstarejšega zmagovalca olimpijskih iger drži Oscar Swahn. Leta 1847 rojeni švedski športni strelec je na treh olimpijskih igrah v žep pospravil šest medalj, zgoraj navedene rekorde pa je postavil leta 1920, ko je s svojim sinom Alfredom Swahnom na ekipnem tekmovanju pri starosti 72 let in 280 dni osvojil zlato.

Alfred Swahn, Ake Lundeberg, Oscar Swahn in Olof Arvidsson

Zakaj med rolkarji prednjačijo najstniki? Na prejšnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu je 13-letna Sky Brown postala najmlajša Britanka, ki je osvojila kolajno. Slednja je svoj uspeh ponovila tudi letos, prehiteli sta jo 15-letna Cocona Hiraki, ki je osvojila srebro, ter 14-letna Arisa Trew, ki je zmagala v disciplini park. Povprečna starost finalistk je znašala 16 let in pol, nič drugače pa ni v moški konkurenci, kjer je prav tako večina tekmovalcev mladoletnih.

Za tem ni prave razlage, dejstvo pa je, da je rolkanje šport, ki je za otroke in najstnike zelo privlačen. Številni šport hitro opustijo zaradi poškodb in udarcev, do katerih pride med treningi, poleg tega pa rolkanje temelji na spretnosti, mlado telo pa je veliko bolj mehko in prožno ter si po poškodbah hitreje opomore.

15-letna Cocona Hiraki, 14-letna Arisa Trew in 16-letna Sky Brown

Ampak so tudi takšni, ki so dokazali, da lahko tudi v zrelih letih v tem športu konkurenčno tekmujejo na najvišjem nivoju. Že prej omenjeni Macdonald je z 51 leti postal najstarejši Britanec na olimpijskih igrah. "Še vedno se preživljam z rolkanjem. Pred 20 leti so me ljudje spraševali, kako dolgo še nameravam to početi, moj odgovor pa je bil, da še par let. Ampak poglejte me, še zmeraj sem tukaj," je pred začetkom olimpijskih iger povedal Macdonald.