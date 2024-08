Kdo je šampionska Korošica?

JANJA GARNBRET

- rojena: 12. 3. 1999

- prebivališče: Šmartno pri Slovenj Gradcu

- višina: 164 cm

- teža: 54 kg

- poklic: profesionalna športnica, zaposlena v športni enoti Slovenske vojske

- klub: ŠAO Velenje

- trener: Roman Krajnik

- disciplina: olimpijska kombinacija

- nastopi na OI: Tokio 2020, Pariz 2024

Janja se je s plezanjem prvič srečala na začetku osnovne šole. Prvi osvojeni vrhovi so bili vrhovi dreves, omar in ostalih kosov pohištva v domači hiši v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Spontanemu začetku osvajanja višav je sledil vpis v plezalni tečaj, kjer se je spoznala s pravo steno in oprimki.

Do konca osnovne šole je Janja priplezala v vrste slovenske mladinske reprezentance, svojo prvo sezono v reprezentančnih barvah pa je kronala z naslovoma evropske mladinske prvakinje v težavnostnem in balvanskem plezanju.

Leto pozneje je v težavnostnem plezanju stopila še stopničko višje in se veselila naziva svetovne mladinske prvakinje. S koncem osnovne šole in vpisom v športni oddelek Gimnazije Velenje je Janja plezanje postavila na prvo mesto. Do konca srednje šole je v svojo vitrino pospravila že skoraj dva ducata odličij s tekem na najvišjem nivoju. Leta 2016 se je veselila naslova zmagovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti in naziva svetovne prvakinje, v letu 2017 pa je osvojila drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v balvanskem plezanju in prvo mesto v skupnem seštevku v težavnosti.