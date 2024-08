Ker je imel 'popravca' iz telovadbe, je moral Dragić avgusta nazaj v šolo

"Vem, nekoliko hecno, ampak tako pač je, " z nasmehom pristavi. V sezoni, ko je s košarkarsko reprezentanco do 20 let osvojil evropski naslov, je moral torej na popravni izpit iz telovadbe, ker je manjkal na urah.

Kakšna športna pot ga je čakala po tem teku, vedo vsi Slovenci. Preko ljubljanskih klubov – Ilirije, Slovana, Olimpije – in španske izkušnje, ga je popeljala čez lužo, kje je bil 15 let del prestižne lige NBA. In prav razliko med sistemom v posameznih državah so v pogovoru v Slovenski hiši v Parizu opisovali nekdanji vrhunski športniki: poleg Dragića še črnogorski zlati odbojkar Igor Vušurović in slovenski dobitniki olimpijskih medalj Urška Žolnir Jugovar, Tina Maze in Andraž Vehovar.