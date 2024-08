Iman Helif po zmagi pritekle solze, množica jo je glasno podprla

Alžirski navijači so ves čas četrtfinala vzklikala njeno ime in mahali z zastavami, poroča AP. Tribune so bile polne in s premočjo nad Madžarko Anno Luco Hamori si je alžirska boksarka včeraj zagotovila vsaj bronasto kolajno. Kelifova je v ring stopila po dnevih napadov nanjo, saj so napačne informacije o njenem spolu prispevale k razpravi o njeni spolni identiteti. Napadi na spletu so se večinoma vrteli glede lažnih informacij, da je Helifova moški ali transspolna oseba.

Med množico ljudi, oblečenih v alžirske barve, so bili tudi številni italijanski navijači, ki so prav tako podpirali Helifovo, potem ko je Italijanka Carinijeva v solzah prekinila prejšnjo borbo z Alžirko. 20-letni navijač Sergio Stoppioni, ki je imel okoli pasu ovito italijansko zastavo, je za AP dejal, da so bili on in njegovi prijatelji razočarani, ko so videli, kako so Melonijeva in drugi italijanski politiki izkoristili trenutek, da so nagovorili svoje volivce. Prepričan je, da so politiki to izkoristili, da so ljudi odvrnili od resničnih problemov, s katerimi se trenutno sooča država. 19-letni Niccoló Moretti je dejal, da ga je kolektivno ogorčenje, ki ga je v preteklih dneh zasledil na internetu, razjezilo in dodal, da si tema spolov v športu zasluži bolj umirjeno razpravo.

A seveda niso bili vsi na strani Helifove. Tudi Madžarka je razumljivo imela podporo s tribune. A madžarski navijači so bili presenečeni, da množica ni bila sovražna do Helifove, je za AP povedal madžarski navijač Csaba Fodor, ki je novinarjem sicer ponovil lažne trditve o spolu.

Oboževalci so navdušeno vzklikali in ploskali ob vsakem udarcu Helifove. In ko je bilo borbe konec, so jo prevzela čustva. Ko so jo razglasili za zmagovalko, je za trenutek sedla. Nato je vstala in se sklonila na sredino ringa. Stisnila je pesti in si obrisala solze z obraza.

Helifova ni trans ženska

Kot smo poročali, mnogi mislijo, da je Helifova trans ženska, ki se je rodila kot moški. Toda to ne drži. Helifova ni trans oseba in primer, ki je povzročil škandal na letošnjih olimpijskih igrah, je v resnici precej bolj zapleten. 178 centimetrov visoka Iman Helif ni moški, niti ni spremenila spola. Z njenih fotografij iz otroštva je očitno, da je že odraščala kot deklica. Helifova se je torej rodila kot deklica, a morda s posebno gensko mutacijo 36xy kariotip. To se zgodi, ko je ob spočetju zarodek gensko moškega spola, genotip XY, a zaradi mutacije se razvijejo ženska spolovila, ne pa moška. Gre za sindrom androgene neobčutljivosti, pri kateri oseba kljub prisotnosti moških kromosomov razvije značilnosti ženskega telesa.