Neža Klančar si je priplavala polfinale

Tik za Švedinjo Sjoestroem sta se uvrstili Bernadette Haughey Siobhan iz Hongkonga s časom 53,02 sekunde in Kitajka Junxuan Yang z rezultatom 53,05 sekunde.

Klančar z rezultatom sicer ni izboljšala letos doseženega državnega rekorda 53,96 sekunde, kljub temu pa je z njim izpolnila cilj uvrstitve v polfinale, v katerem bo nastopilo 16 najhitrejših plavalk iz kvalifikacij. Polfinale bo na sporedu danes okoli 21.30.

"Prvi cilj sem izpolnila in seveda sem zadovoljna. Plavala sem tudi boljše kot v štafeti. Mislim, da popoldan lahko plavam še boljše, saj običajno s tem nimam težav. To je to, kar si želim zvečer," je po tekmi povedala slovenska rekorderka.

Štiriindvajsetletna Ljubljančanka se je sicer pred prihodom v Pariz soočala s kopico zdravstvenih težav. Še vedno hodi na fizioterapijo zaradi poškodovane rame, prebolela je covid-19, poškodovala pa si je tudi prst na roki.

"Pozna se, da ji zaradi tega manjka kakšen trening in v zadnjih metrih kakšen atomček moči. Vse to je pustilo posledice. Vseeno pa mislim, da Neža zna tekmovati. Zjutraj je odlično odplavala prvih 50 metrov, nadaljevala tudi po obratu, na zadnjih 20 metrih pa je morda predolgo držala dolg in močan zavesljaj. Tekmovati zna in če bo v tem delu uspešno dvignila frekvenco, lahko pridobi še nekaj desetink," pa je jutranji del videl njen trener Tomaž Torkar v ljubljanski Olimpiji.