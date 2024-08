Klara Lukan za minuto zaostala za prvakinjo Beatrice Chebet in osvojila 20. mesto

Triindvajsetletna Klara Lukan je začela v skupini na repu, a za njo je bila nekaj časa tudi Hassan. Ko so tekmice malo pospešile med šestim in sedmim kilometrom, je izgubila stik z vodilno trinajsterico in tekla okrog 20. mesta ter tam ostala do cilja.

Lukan je v sedemčlanski slovenski atletski ekipi edina, ki je na teh olimpijskih igrah nastopila v dveh disciplinah, 2. avgusta se na 5000 metrov s časom 15:09,61 in skupno 22. izidom ni uvrstila v finale.

Šentjernejčanka je osebni rekord dosegla 19. maja na posebnem tekmovanju v Londonu s časom 31:13,18, državni rekord (31:06,63) pa je Helena Javornik dosegla z desetim mestom v finalu olimpijskih iger v Atenah leta 2004.