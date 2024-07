Ko je Leškijeva premagala Mehičanko, je prostor 'eksplodiral'

"Trenutek, ko je premagala Mehičanko ... prostor za mano je pravzaprav eksplodiral. Solze sreče, objemi in še kaj," je iz Športnega centra Triglav v Ljubljani, kjer so spremljali boj Andreje Leški, poročal Gašper Polanec. Zbralo se je približno 50 mladih judoistov - skupaj s trenerji in starši - iz njegega matičnega kluba, Judo kluba Bežigrad. Zbirati so se začeli že okoli desetih zjutraj, do večera pa dočakali tisto, o čemer so vsi sanjali skupaj z Andrejo - zlato olimpijsko kolajno!