Kodrin: Mislim, da smo odlično pripravljeni

"Sam mislim, da smo pripravljeni odlično. Nekaj časa še imamo na razpolago, danes bomo oddelali še en trening, opravili video analizo. Drugače pa ja, osredotočamo vso energijo v to tekmo," je v torek dejal Tilen Kodrin. Ponovitev obračuna iz letošnjega evropskega prvenstva, torej ne prinaša nobenih skrivnosti. Takrat so bili Slovenci uspešnejši. "Slovenija ne pripravlja nič posebnega. Mislim, da kakršnihkoli presenečenj tukaj ni več. Ekipe se dobro poznamo, bo pa odločala tista malenkost, kdo bo imel večjo željo in pa seveda boljšo dnevno formo," je še dodal.

Pomembni dejavniki, ki se bodo obrnili v prid le ene reprezentance. Za obe ekipi bi bila uvrstitev v polfinale zgodovinska. Ostali trije četrtfinalni pari so še Francija – Nemčija, Španija – Egipt in Danska – Švedska. Slovenci so skupinski del začeli in zaključili s porazom, vmes pa so bili boljši od Hrvatov, Švedov in Japoncev.

"Naslednja tekma je tista, ki jo moramo dobiti. Če bi kdo pred turnirjem rekel, da bomo že pred zadnjo tekmo četrtfinalisti, bi se mu verjetno smejal. A s tako igro so razumljivo zrasla tudi naša pričakovanja. Ničesar se ne bojimo in samozavestno gremo v četrtfinale. Pomembno je, da smo privarčevali tudi nekaj moči," pa je po zadnji tekmi dejal Blaž Janc. Polfinalni obračunu bodo nato na sporedu v petek, finale in tekma za tretje mesto pa bosta zadnji dan iger, in sicer v nedeljo.