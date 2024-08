Koprčan Toni Vodišek vodi po prvem dnevu na OI

OGLAS

Vsega sedemnajstletni Maximilian Maeder je leta 2022 na svetovnem prvenstvu v Cagliariju na drugem mestu zaostal le za Tonijem Vodiškom, naslednje leto je bil Koprčan na SP v Haagu drugi za Singapurcem. Ta je naslov ubranil tudi letos v Hyeresu. Četrti je po prvem dnevu teh OI Brazilec Bruno Lobo, dvakratni vseameriški prvak ima 14 točk tako kot tudi skupno peti Britanec Connor Bainbridge, ki je lani poleti osvojil drugo mesto na predolimpijski regati. "Prvi dan je za nami in vodim, lepo. Škoda, ker ni že danes konec tekmovanj. Še pet dni je pred nami in prepričan sem, da bomo lahko tako tudi nadaljevali. Jadral sem s 60, 70 odstotki. Naš cilj z ekipo, ki jo imam ob sebi, je bil, da nastopim čisto brez večjih zapletov. Razočaram sem zaradi svojih startov, ti so bili res slabi. Ampak na drugi strani je to bolje, kot pa da bi bil diskvalificiran, ker bi prehitro prečkal startno črto," je za Radio Slovenija povedal Vodišek.

Toni Vodišek FOTO: World Sailing icon-expand

Po več kot treh urah in pol čakanja na dovolj močan veter je dvajset kajtarjev vendarle lahko začelo nastope in nato opravilo predvidene štiri regate. Vodišek je v prvi regati, v kateri je bil najboljši Avstrijec Valentin Bontus, zasedel drugo mesto. Začel je na tretjem mestu, na predzadnji stranici pa je prišel na drugo mesto in nato tam ostal do konca. V drugi regati je bil peti, začel je sicer mesto nižje na prvi boji, nato pridobil dve mesti. Nadaljeval je na četrtem in petem mestu na naslednjih štirih obratih in po petem mestu na zadnji boji tudi ciljno črto prečkal na tem mestu. S tem je skupno izgubil eno mesto in bil tretji, predenj se je prebil Maeder, ki je v tem plovu vodil od starta do cilja. Prav tako je bil ves čas drugi Bontus in ohranil prvo mesto.

Štiriindvajsetletni Koprčan je v tretjem plovu začel na tretjem mestu, že na naslednji boji pa je povedel in nato vodil do cilja. Takoj za njim je prišel Maeder, ki je sicer začel na petem in tretjem mestu, nato pa je bil ves čas drugi za Vodiškom, ki je s tem povedel tudi v skupnem seštevku. Četrti plov je Koprčan začel najslabše, a je po desetem mestu na naslednjih dveh bojah zasedel peto in tretje mesto. Slednje mesto je zadržal do cilja. Regato je dobil Francoz Axel Mazella, tretji na letošnjem SP. Kajtanje je najhitrejši šport na teh olimpijskih igrah. Jadralci, ki zaradi varnosti nosijo čelade, stojijo na kratki deski s trakovi za noge in padalom, ki lovi veter. Tako razvijajo hitrosti tudi prek 75 kilometrov na uro. Tako kot na drugih jadralskih razredih dirkajo okoli boj na progi in se ob tem skušajo izogniti zapletanju v vrvi tekmecev. Nekoliko drugačna od večine drugih razredov je regata za medalje. V finale se neposredno uvrstita najboljša po rednem delu, od tretjega do desetega mesta pa se nato pomerijo v polfinalu za preostali mesti v finalu.