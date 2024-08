Korošci so ponosni do neba in nazaj

Izjemnega uspeha Janje Garnbret so se veselili tudi Korošci – kot pravijo, so ponosni do neba in nazaj. Pesti za svojo kraljico so stiskali v središču Slovenj Gradca. Bodrit so jo prišli z vseh koncev Koroške, vsi prepričani, da bo Koroška spet zlata, kot ničkolikokrat v preteklosti.