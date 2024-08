Gudurić: To zmago smo izvlekli iz rudnika

Moški košarkarski turnir na olimpijskih igrah v Parizu se hitro bliža koncu. Znane so štiri reprezentance, ki se bodo v četrtkovih polfinalih udarile za vstopnici, ki prinašata veliki finale. Ob 17.30 se bodo gostitelji Francozi merili s svetovnimi prvaki Nemci, ob 21. uri pa sledi še dvoboj ZDA in Srbije.

Košarkarske reprezentance so v torek opravile s četrtfinalnimi boji. Sprva so svetovni prvaki Nemci s 76:63 premagali Grke, Srbom pa je proti Avstraliji uspel zgodovinski preobrat, ko so nadoknadili kar 24 točk zaostanka.

Srbi pokazali dva povsem različna obraza Patty Mills je sicer v zadnjih sekundah z metom čez Nikolo Jokića izsilil podaljšek, v katerem je breme nase prevzel prav 211 centimetrov visoki center in Srbijo popeljal do zmage (95:90).

Nikola Jokić FOTO: Tanjug - STA icon-expand

Srbi so katastrofalno vstopili v dvoboj, Avstralci pa so sredi druge četrtine povedli že za 24 točk (20:44). "Tekmo smo začeli pod velikim pritiskom. Prvič smo doživeli, da so nam pod težo pritiska odpovedale noge, niti prekrška nismo uspeli narediti. Res je, da sta bila Mills in Giddey fantastična, toda vseeno za branjenje potrebuješ samozavest. Tu smo povsem odpovedali, oni pa so to izkoristili. Tudi v napadu nismo našli rešitve za njihovo agresivno obrambo. Bili smo gledalci," je začetek tekme analiziral Svetislav Pešić.

Srbska klop na čelu s Svetislavom Pešićem FOTO: Tanjug - STA icon-expand

Toda njegovi varovanci so dvignili nivo igre. Predvsem pristop je bil precej agresivnejši, igra v obrambi odločnejša, kar je privedlo tudi do boljše predstave v napadu. "Na srečo v košarki obstajata dva polčasa, da smo se lahko zbrali. Pokazali smo ponos in karakter. Včasih moraš doživeti tudi takšno tekmo," dodaja srbski selektor.

Ključna igralca ob tem prehodu sta bila Aleksa Avramović in Ognjen Dobrić, ki sta omejila napadalni učinek Millsa in Josha Giddeyja. "Nismo izgubili glave niti pri zaostanku za 24 točk. Globoko smo verjeli drug v drugega in v to, da nam bo bog dal moči. Vodili smo, delali smo napake, ampak zmagali smo, kar je najbolj pomembno," je po tekmi dejal Avramović, ki je dosegel 10 točk.

Aleksa Avramović in Marko Gudurić FOTO: Tanjug - STA icon-expand

Dobrića in Avramovića je izpostavil tudi Marko Gudurić. "Ponosen sem na to, kako smo ohranili mirnost, to zmago smo izvlekli iz rudnika. Aleksa, Šegi (op. p. Dobrić) ... Tudi sam sem se trudil v obrambi. Potem so nam Vasa (op. p. Vasilije Micić), Bogdan (Bogdanović) in Joka (op. p. Jokić) vlili samozavest. To je bilo nerealno," je povedal član Fenerbahčeja, ki je zbral 11 točk. Dramatičen zaključek privedel v podaljšek Je pa precej prahu dvignil zaključek rednega dela, ko je srbska klop zahtevala minuto odmora, ki pa je ni imela več na voljo. Mnogi menijo, da bi morali sodniki za to Srbom dosoditi tehnično napako, Avstralija pa bi imela dve sekundi pred koncem na voljo prosti met in žogo s strani.

Josh Giddey FOTO: AP icon-expand

"Tega se ne sme. Ni dovoljeno zahtevati minute odmora, ki je nimaš več. Ampak ne želim se ukvarjati s tem, kaj bi se moralo piskati in kaj bi se lahko zgodilo. Tekma se je končala, kot se je, nismo bili dovolj dobri, oni so bili boljši," se je sporne situacije dotaknil tudi 21-letni Giddey, ki je prispeval 25 točk. Na drugi strani tudi selektor Pešić ni bil ravno zadovoljen s sojenjem. "Mi ne bomo komentirali sodnikov, dokler sem jaz selektor. Drugi lahko, mi ne bomo. Trener Avstralije se je bolj ukvarjal s sodniki. Oni so izrazili nezadovoljstvo, ampak staro pravilo pravi, da kdor izgubi, ima pravico, da se jezi. No tudi mi nismo bili zadovoljni s sojenjem, ker ni bilo pravega ravnovesja. Sodniki niso imeli kriterija, to se dogaja." Francija presenetila Kanado, Američani brez težav Francozi so ob pomoči domačih navijačev izločili favorizirane Kanadčane z 82:73, Američani pa so nekako s pol moči povsem razbili Brazilce (87:122).

Nemce, ki so v skupini B končali na vrhu s tremi zmagami proti Francozom, Brazilcem in Japoncem, čaka povratni obračun z drugouvrščeno ekipo te skupine, Francijo, ki bo v četrtek iskala maščevanje za poraz v predtekmovanju. Aktualni svetovni prvaki bodo lovili svojo prvo medaljo na olimpijskih igrah, Francozi pa bodo pred domačim občinstvom poskušali priti do prvega zlatega odličja. Reprezentanci v drugem polfinalnem obračunu imata precej več olimpijskih uspehov, predvsem po zaslugi Američanov, ki so kar 16-kratni olimpijski prvaki. Srbija, ki je zadnjo medaljo na igrah osvojila leta 2016, ko je v finalu klonila proti ZDA, je edini poraz v predtekmovanju doživela prav proti Američanom. Slednji so po pričakovanjih neporaženi napredovali iz skupine C.

LeBron James FOTO: AP icon-expand