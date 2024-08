Košarkarji ZDA osvojili svoje 17. olimpijsko zlato odličje

Američani, ki so v Pariz prišli z zvezdniško zasedbo iz lige NBA, ki jo košarkarski strokovnjaki primerjajo s prvim sanjskim moštvom iz Barcelone 1992, so petič zapored osvojili zlato medaljo.

Za ZDA je bila to 36. zmaga na zadnjih 37 tekmah na olimpijskih igrah. Edini poraz v tem času so doživeli v predtekmovanju prejšnjih iger v Tokiu proti Franciji. Prav njo so nato premagali v finalu. Francija je četrtič igrala v finalu olimpijskih iger in doživela četrti poraz. Vsakokrat so jo premagali prav Američani.