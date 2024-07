Kozamernik: Glave ostajajo mirne, vemo, kaj moramo narediti

Slovenski odbojkarji so z novo izjemno predstavo na letošnjih olimpijskih igrah potrdili uvrstitvi v četrtfinale tega turnirja. Po zmagi nad Kanado so tokrat s 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) padli še Srbi. V slovenskem taboru razumljivo vlada odlično vzdušje, toda vseeno ostajajo previdni. Tudi na tekmo z domačini Francozi bodo odšli na vse ali nič. Dvoboj z aktualnimi olimpijskimi prvaki pa bo prava poslastica tudi za vse navijače.

Slovenski odbojkarji so se uvrstili v četrtfinale olimpijskega turnirja FOTO: AP icon-expand

Slovenski odbojkarji so letošnji olimpijski turnir začeli izjemno. Dve zmagi v skupinskem delu takoj na začetku, sedaj pa jih v skupini A čaka še obračun s Francozi. Že tako izjemno vzdušje v pariški južni areni bo takrat zagotovo še bolj naelektreno. Tekma s Francijo pa kljub napredovanju zagotovo ne bo kar tako, Slovenci bodo iskali boljše izhodišče za nadaljevanje. Če so slovenski odbojkarji prvo tekmo dobili z rezultatom 3:1 proti Kanadi, so bili tokrat proti Srbom še bolj suvereni. Prepustili jim niso niti niza. "Želeli smo si, da se turnir začne tako. Ampak kot smo dejali že pred turnirjem, fokus je zmeraj samo na prvi tekmi. Potem pa seveda na drugi in tako naprej. Sedaj pa je razumljivo, da že lahko razmišljamo naprej, na tekmo proti Franciji. Glave ostajajo mirne, vemo, kaj moramo narediti, in sedaj se bomo začeli pripravljati na to," po tekmi pove Jan Kozamernik.

Tonček Štern je bil znova najučinkovitejši igralec v slovenski reprezentanci, zdi se, da so ga težave, ki so se mu pripetile na prvi tekmi, le še bolj podžgale. Poškodba prsta se zdi preteklost. "Ja, fenomenalno. Vsaka čast zanj, da je stisnil zobe tako, kot jih je. Ni lahko v takšnih momentih odreagirati tako, kot je odreagiral on. Jaz sem vesel zanj, da ni kaj hujšega in da uspe tako igrati tekmo," še doda.

