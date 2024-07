Kožulu v drugem krogu ni uspelo presenetiti Japonca Togamija

Kožul je dobil prvi niz z 11:9, pri čemer je izkoristil prvo zaključno žogico. V drugem nizu je nekoliko padel in si hitro priigral zaostanek štirih in nato šestih točk. Japonec je niz gladko dobil z 11:4.

Bolj napeto je bilo zopet v tretjem nizu. Po zaostanku z 1:3 je Kožul izenačil na 3:3 ter pozneje na 7:7 in 8:8. Zatem je po napaki Togamija prevzel vodstvo in vnovič izkoristil prvo zaključno žogico na svoj servis (11:8).

V četrtem nizu je Japonec povedel s 3:1 in 4:2, a je Kožul izenačil na 4:4. Togami je nato zbežal na plus tri, prednost pa je ob atraktivni igri zadržal do konca niza (11:7).

Peti niz je Togami začel odločno. Povedel je s 6:0 in niz gladko dobil z 11:3. Dobro igro je nadaljeval tudi v šestem nizu, v katerem ga Kožul ni uspel resneje ogroziti. Japonec je še enkrat več upravičil vlogo favorita in niz osvojil z 11:5.

V prvem krogu je Kožul, sicer 126. igralec sveta, presenetljivo s 4:2 v nizih izločil 42-letnega indijskega veterana Kamala Achanto, ki na lestvici zaseda 40. mesto.

Dvoboj drugega kroga čaka še najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Darka Jorgića, ki bo v sredo ob 10. uri igral proti Britancu Liamu Pitchfordu.