Kristjan Čeh za podpis na steno slavnih ni potreboval lestve

"Že v 9. razredu sem bil visok 199 centimetrov, tako da sem se navadil," z nasmehom pravi Kristjan Čeh. Čeprav se mu v metu diska ni izšlo za olimpijsko medaljo in je ostal tik pod odrom za stopničke, je v Slovenski hiši v Parizu doživel veličasten sprejem. Gostje so občudujoče zrli vanj z zvitimi vratovi, njegova višina pa je bila osrednja tema komentarjev po aplavzu in čestitkah, ki jih je bil deležen. Kako pa so njegov nastop spremljali na Ptuju?

OGLAS

"Zagotovo je višina asociacija name, ja. Vsak me vpraša, koliko sem visok, ali pa mi rečejo, da sem na televiziji videti manjši kot v realnosti. Ampak navadil sem se na to, meni višina ustreza, tudi v športu je dobro, tako da sem zadovoljen s s svojo višino," je skomignil z rameni dva metra in šest centimetrov visoki atlet.

Kristjan Čeh s podpisom na steno slavnih. FOTO: 24ur.com icon-expand

Za podpis na sredino stene zavitega stopnišča, kamor se podpisujejo vsi letošnji udeleženci olimpijskih iger v Parizu, ni potreboval lestve, ki jo imajo pripravljeno za vse ostale in na katero se je danes popoldne povzpela tudi Tina Šutej, ki prav tako zapušča Francijo. So pa isto lestev s pridom uporabili tisti, ki so želeli spominsko fotografijo s Kristjanom Čehom.

Fotografiranje s Kristjanom Čehom FOTO: 24ur.com icon-expand

Obema s Šutejevo pa bo za vedno ostal spomin na prepolnem olimpijskem stadionu. "Stadion je bil res poln, bilo je super. Neverjetno, sploh, ko so predstavljali francoske športnike in ko so se ti spravili k skoku ali metu. Podpora je bila tako glasna, da sploh nisi mogel slišati svojih misli, res je bilo neverjetno, zelo sem uživala," pravi. "No, uživala sem v tej atmosferi, nisem pa uživala v svojih skokih in ob svojem nastopu," prizna tekmovalka, ki z olimpijskih iger odhaja z uvrstitvijo v finale in 19. mestom. "Se pa zavedam, da se take ne zgodijo vsak dan, tudi ne vsako leto in Pariz je res naredil en velik spektakel," je dodala.

"Res je bilo fenomenalno vzdušje, bilo je zelo glasno, še posebej, ko so tekmovali Francozi. Ampak jaz imam to rad, to me spodbudi. V atletiki ni veliko priložnosti, da bi te spodbujajo 80.000 gledalcev, zato je treba take trenutke izkoristiti," pravi tudi Čeh.